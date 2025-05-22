Now فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 للمغتربين من موقع bankofkhartoum.com بالرقم الوطني “عبر تطبيق bankak”

أطلق المصرف المركزي خدمة فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 للمغتربين بالرقم الوطني عبر الإنترنت، حيث تعد هذه الخطوة واحدة من أهم الخطوات المتميزة التي يسعى البنك لتوفيرها من أجل تسهيل الخدمات المصرفية على العملاء وتعزيز الشمول المالي للمقيمين بالخارج أخص، ولضمان سير الخدمة وفق الخطة المتبعة تم وضع مجموعة من الشروط الهامة والتي طبقاً لها يتم إنشاء الحساب.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 للمغتربين

أطلقت الجهات المختصة رابط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 للمغتربين أون لاين حيث أصبح لا داعي للتوجه إلى مقر المصرف لفتح حساب بنكي، فلقد تتيح هذه الخدمة للجاليات السودانية الفاريين من الحرب للخارج إمكانية إنشاء حساب مصرفي إلكتروني بكل سهولة، وفيما يلي خطوات القيام بذلك:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول عبر ادخال اسم المستخدم وكلمة السر وفي حالة عدم امتلاك حساب مسجل يرجى إنشاء حساب جديد.

تحديد نوع الحساب جاري أم توفير.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بحذر وتأني.

رفع الوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

مراجعة المعلومات المدخلة والموافقة على شروط الخدمة.

الضغط على أيقونة فتح حساب.

شروط إنشاء حساب ببنك الخرطوم

لكي يتم قبول المغترب الذي يرغب في فتح حساب ببنك الخرطوم وأن يكون واحداً من ضمن عملائه المميزين لابد من توافر الشروط التالية: