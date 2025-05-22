انتبه هذا الهاتف سيسرق كل الأضواء.. مواصفات HONOR 400 Pro التي ستُذهلك

أطلقت شركة HONOR هاتفها الجديد HONOR 400 Pro كإضافة قوية لفئتها المتوسطة، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري وبطارية تدوم طويلاً، ولكن ما الذي يميز هذا الهاتف عن المنافسين؟ وما سعره في السوق؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال الشامل.

مواصفات هاتف HONOR 400 Pro

الشاشة والعرض

شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة FHD+.

معدل تحديث 120 هرتز لسلاسة في التصفح والألعاب.

دعم HDR10+ لألوان أكثر حيوية ووضوح.

الأداء والمعالج

معالج Snapdragon 7 Gen 2 (أو Dimensity 8200 حسب المنطقة).

ذاكرة عشوائية 8/12 جيجابايت RAM.

تخزين داخلي 128/256 جيجابايت مع دعم التوسعة.

الكاميرات

كاميرا خلفية ثلاثية:

50 ميجابكسل (رئيسية بفتحة عدسة واسعة).

8 ميجابكسل (زاوية واسعة).

2 ميجابكسل (لعمق الصورة).

كاميرا أمامية 32 ميجابكسل لصور سيلفي متميزة.

دعم تصوير 4K@60fps وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور.

البطارية والشحن

بطارية 5000 مللي أمبير تدوم ليوم كامل.

شحن سريع 66 وات (شحن كامل في أقل من ساعة).

دعم الشحن اللاسلكي 15 وات.

نظام التشغيل والتحديثات

Magic UI 7.2 (مبني على أندرويد 14).

تحديثات أمنية لمدة 3 سنوات.

سعر هاتف HONOR 400 Pro في الأسواق

السعر العالمي: يبدأ من $399 للإصدار الأساسي (8+128).

السعر في مصر: متوقع أن يتراوح بين 12,000 – 14,000 جنيه (حسب الضرائب والموزع).

السعر في السعودية والإمارات: حوالي 1,500 – 1,700 ريال/درهم.

إيجابيات وسلبيات الهاتف

الإيجابيات:

أداء قوي بفضل المعالج المتطور.

شاشة ممتازة بمعدل تحديث عالٍ.

كاميرات ذات جودة عالية في الفئة السعرية.

بطارية تدوم طويلاً مع شحن سريع.

السلبيات:

لا يدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

بعض المميزات قد لا تكون متوفرة في كل الأسواق.

المنافسة شديدة في هذه الفئة (مثل Redmi Note 13 Pro و Realme 11 Pro).

هل يستحق HONOR 400 Pro الشراء؟

إذا كنت تبحث عن هاتف متكامل في الفئة المتوسطة، فإن HONOR 400 Pro خيار ممتاز بمواصفات تفوق سعره، خاصة إذا كنت مهتمًا بالأداء والكاميرا، لكن إذا كنت تبحث عن شحن لاسلكي عكسي أو هاتف بمواصفات Flagship، فقد تحتاج للنظر في خيارات أخرى.