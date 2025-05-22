تــابع المؤسس عثمان الأن على تردد الفجر الجزائرية بجودة عالية الحلقة 192 حالا

تزايد معدلات البحث الالكرتوني من قبل العديد من المواطنين بحثا حول معرفة الترددات الجديدة بقناة الفجر الجزائرية، تعد هذة القناة واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي تبث الكثير من المسلسلات والبرامج المتنوعه والمختلفة، من ابرز هذة المسلسلات مسلسل المؤسس عثمان الذي حظي بإعجاب العديد من المتابعين حول انحاء جميع الدول العربية، بالاضافة الي انه يتاح للجميع تحميل الترددات الجديدة بالقناة، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع ابقوا معانا.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات 2025

لمتابعة جميع المسلسلات والبرامج التي يتم بثها عبر قناة الفجر الجزائرية قم بتنزيل التردد الجديد الخاص بالقناة والذي يتم بثه عبر القمر الصناعي النايل سات:

التردد الخاص بالقناة: 10922.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

مؤشر الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

قناة الفجر الجزائرية عبر ترددها علي العرب سات 2025

إليكم احدث الترددات الخاصة بقناة الفجر الجزائرية والتي يتم بثها عبر العرب سات من خلال اتباع البيانات التالية:

تم تعديل تردد القناة: 12130.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

عبر معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

خطوات ضبط الترددات الجديدة بقناة الفجر الجزائرية

لتحميل الترددات الحديثة بقناة الفجر الجزائرية عبر جهاز التلفاز قم بإتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: