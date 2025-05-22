بنكك اونلاين.. Now رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum

كشفت المصادر الموثوقة عن تفاصيل فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين خلال الفترة الماضية، حيث تعد هذه الخدمة واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي جذبت عدد كبير من العملاء السودانيين المقيمين بالخارج، ونظراً للإقبال الشديد على تلك الخدمة قامت الجهات المختصة بالإفصاح عن خطوات إجراء ذلك بالتفصيل بجانب الكشف عن الشروط الواجب توافرها في العميل للاستفادة منها، وللمزيد تابع القراءة.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

من الجدير بالذكر أن خدمة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 ليست مقتصرة على المغتربين فقط بل تشمل المقيمين داخل الدولة السودانية أيضاً، حيث تبذل إدارة البنك الوطني قصارى جهدها من أجل تلبية احتياجات العملاء بأسهل الطرق، ونظراً للتطور التكنولوجي الذي استحوذ على معظم الخدمات تم تطبيقه داخل المصارف وهذا ما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك:

الولوج إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

الضغط على خانة فتح حساب وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه جاري أو توفير.

ادخال البيانات الشخصية بشكل صحيح ثم رفع الملفات المطلوبة كاملة.

الموافقة على أحكام وشروط الخدمة ومن ثم الضغط على أيقونة ارسال الطلب.

سيتم مراجعته من قِبل اللجنة المختصة ومباشرة سيتم ارسال رقم الحساب الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

توجد هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي بناء عليها يتم فتح حساب أونلاين ببنك الخرطوم، ووفقاً لما جاء نذكرها لكم: