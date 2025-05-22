مباراة الأخدود والرائد اليوم في دوري روشن السعودي 2025.. الموعد والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم الخميس 22 مايو 2025 إلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، حيث يستضيف نادي الأخدود نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تعد هذه المباراة فرصة حاسمة لكلا الفريقين، حيث يسعى الأخدود لتحقيق الفوز على أرضه لضمان البقاء في دوري روشن، بينما يطمح الرائد في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

مباراة الأخدود والرائد

سوف تقام المباراة اليوم الخميس 22 مايو 2025 في تمام الساعة 19:05 بتوقيت السعودية ومصر على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، نجران.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تبث المباراة عبر شبكة قنوات SSC الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي وتحديدا على قناة SSC Extra 1 HD.

التشكيل المتوقع للأخدود

من المتوقع أن يدخل المدرب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: حسن العتيبي

خط الدفاع: عبدالله اليوسف، محمد سالم، فهد الحربي، علي الزبيدي

خط الوسط: سعود زيدان، أحمد الغامدي، فهد المولد

خط الهجوم: عبدالله الحمدان، يوسف نياكاتي، توماس مالي

يذكر أن توماس مالي قد يعود إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه في المباراة السابقة بقرار فني.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

الأخدود يحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لضمان البقاء في دوري المحترفين، بينما الرائد يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في ختام الموسم.