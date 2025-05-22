استعلم الآن.. نتيجة الصف السادس الدور الأول 2025 العراق بالرقم الامتحاني

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي في العراق 2025 الدور الأول، يتزايد اهتمام أولياء الأمور والطلبة بالبحث عن طرق سريعة للاستعلام عن النتائج، حيث تعتبر هذه المرحلة التعليمية من المراحل الأساسية في مسيرة الطالب الدراسية، حيث تحدد انتقاله إلى المرحلة المتوسطة، لذلك وفرت وزارة التربية العراقية أكثر من وسيلة إلكترونية لتمكين الجميع من الوصول إلى النتائج بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس أو المديريات، يمكنكم اتباع الخطوات التالية للتعرف على خطوات الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الصف السادس الدور الأول 2025 العراق

هناك عدة طرق يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة وهي كالأتي:

يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للمحافظة عند رفع النتائج، ويتم نشر روابط خاصة بكل محافظة.

يقوم الطالب باختيار محافظته والبحث عن اسمه أو رقم جلوسه داخل ملف PDF.

منصات نتائجنا التعليمية

توفر بعض المواقع المعتمدة مثل موقع نتائجنا ملفات النتائج بصيغة PDF.

حيث يمكن تحديد المحافظة التابع لها الطالب وتحديد المرحلة.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة تنزيل.

بعد ذلك سوف يتم تنزيلها بصيغة PDF.

ملحوظة: حتى الآن لم يتم تحديد موعد إعلان النتيجة من قبل وزارة التربية العراقية، ومن المتوقع أن تعلن نهاية الشهر الجاري.

الاستعلام من خلال المدارس

يمكن للطلبة أو أولياء الأمور مراجعة المدرسة الرسمية المسجل بها الطالب، حيث ترسل النتائج بعد إعلانها مباشرة.

صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة

غالباً ما تعلن وزارة التربية عن موعد النشر وروابط النتائج عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك أو تلجرام.

نصائح مهمة عند البحث عن النتائج