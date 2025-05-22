استعد.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 مصر جميع المحافظات moe.gov.eg

نقدم لكم آلية الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 مصر جميع المحافظات التي يتم الكشف عنها هذا العام إلكترونيا من خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث يتزايد البحث عنها مع اقتراب ماراثون الامتحانات كل عام، حيث تعد مرحلة الثانوية العامة واحدة من أبرز المراحل التعليمية التي تشكل قلق كبير في كافة الأسر المصرية، نظراً لأنها المرحلة الأهم في مشوار كل طالب وطالبة نحو تحقيق هدفه، بدخول الكلية التي يرغب فيها، سواء كانت طب أو هندسة أو كلية أخري.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 مصر جميع المحافظات

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر تحديد مقرات اللجان الامتحانية ورقم كل لجنة ومن ثم رقم جلوس الطلبة والطالبات المسجلين في الثانوية العامة هذا العام، وسهلت علي الطلبة والطالبات عملية استخراج رقم الجلوس من خلال عدة خطوات بسيطة جداً يقوم بها الطالب أو الطالبة من هاتفه المحمول، عبر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ثم إضافة البيانات المطلوبة للتسجيل ثم الحصول إلى رقم الجلوس الذي يدخل به الطالب أو الطالبة الامتحان.

خطوات معرفة أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

في إطار حرص الحكومة المصرية على التسهيل والتيسير لطلاب وطالبات الثانوي العام هذا العام، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني أسهل طريقة للإطلاع على أرقام الجلوس هذا العام، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أدخل على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

والتعليم الفني المصرية. أدخل مباشرة على أيقونة الخدمات الطلابية.

حدد أرقام جلوس الثانوي العام.

يجب تسجيل الدخول اولا بالبريد الالكتروني الموحد حتي يتم ظهور بيانات أرقام الجلوس.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 مصر جميع المحافظات.