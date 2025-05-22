طريقة الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة عيد الأضحى المبارك

أثار برنامج الرعاية الاجتماعية، اهتمام الكثير من المواطنين في مختلف محافظات دولة العراق، حتى أن البرنامج يُساهم في دعم شريحة كبيرة من الأشخاص أصحاب الدخل المحدود، لتوفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم في ظل الاضطراب الاقتصادي التي تمر به البلاد، وعليه سنتعرف معًا على إجراءات الاستعلام عن أسماء الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية خلال السطور التالية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

جاءت أبرز الخطوات المعنية بالاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، المتوقع صدورها في غضون الأيام القليلة القادمة، بناءً على ما يلي:-

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

فيما ستتمكن من اختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

فيما ستتمكن من تحديد المحافظة المقيم بها المتقدم.

قم بإدخال بيانات الشخص المستفيد.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم استخراج كشوفات المشمولين ضمن الوجبة الأخيرة.

ما هي شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

أما عن الشروط المعنية بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، وهي التي تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل محافظات العراق، بناءً على ما يلي:-