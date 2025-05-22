سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في مستهل التعاملات بعد الارتفاع الجنوني أمس

شهدت أسواق الذهب في مصر خلال الأيام الماضية موجة من الارتفاعات الكبيرة، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 أمس الأربعاء بنحو 115 جنيهًا، ليصل إلى مستويات قياسية، ومع بدء تعاملات اليوم الخميس 22 مايو 2025، استقرت الأسعار في الصاغة المصرية، وفقًا لأحدث تحديثات الشعبة العامة للذهب، وسط متابعة حثيثة من المستثمرين والمشترين لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

استقرار أسعار الذهب في التعاملات الصباحية

أظهرت التحديثات الرسمية لأسعار الذهب صباح اليوم استقرارًا في جميع العيارات، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الأمس. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 5,331 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: استقر عند 4,665 جنيهًا للجرام، وبإضافة المصنعية وصل إلى 4,765 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: ثبت عند 3,998 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: بلغ 37,320 جنيهًا.

العوامل المؤثرة على استقرار الأسعار

يعود استقرار أسعار الذهب اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها:

ثبات الأسعار العالمية: حافظت الأونصة على ارتفاعها عند 3,311 دولارًا، مما ساهم في ضبط التحركات المحلية.

توازن العرض والطلب: بعد الارتفاع المفاجئ أمس، لجأ بعض المستثمرين إلى الانتظار لمراقبة السوق قبل اتخاذ قرارات شراء جديدة.

استقرار العملة المحلية: أي تغير في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يؤثر مباشرة على أسعار الذهب، مما يجعل ثبات سعر الصرف عاملًا مساعدًا لتهدئة السوق.

توقعات لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

رغم الاستقرار الحالي، يترقب الخبراء تحركات الذهب خلال الأيام القادمة، خاصة مع تذبذب الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على المعدن الأصفر، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار مزيدًا من التقلبات في حال تغير اتجاه الأونصة عالميًا أو حدوث تغييرات في السياسات النقدية محليًا.

نصائح للمشترين والمستثمرين

ينصح خبراء الصاغة المتعاملين في سوق الذهب بما يلي: