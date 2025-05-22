موعد مباراة الأهلي السعودي والاتفاق في الدوري السعودي 2025 والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي السعودي لمواجهة نظيره الاتفاق مساء اليوم الخميس 22 مايو 2025 ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة وتعد من اللقاءات الحاسمة في ختام الموسم، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتعزيز مركزه في جدول الترتيب، بينما يطمح الاتفاق لتحقيق نتيجة إيجابية.

مباراة الأهلي السعودي والاتفاق

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الخميس 22 مايو 2025 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، جدة.

القنوات الناقلة

ستنقل المباراة عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC، وتحديدًا على قناة SSC 1 HD التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يدخل المدرب الألماني ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، ماتيو دامس

خط الوسط: فرانك كيسي، جابري فيجا، زياد الجهني

خط الهجوم: جالينو، إيفان توني، رياض محرز

يذكر أن إيفان توني يعود لقيادة الهجوم بعد غيابه في المباراة السابقة، بينما يشارك جالينو في الجناح الأيسر بعد تعافيه من إصابة طفيفة.

موقف الفريقين قبل اللقاء

الأهلي يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على الفرق المتقدمة، بينما الاتفاق يأتي في المركز الثامن برصيد 44 نقطة ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في ختام الموسم.

معلق المباراة

سيتولى مشاري القرني مهمة التعليق على المباراة عبر قناة SSC 1 HD.