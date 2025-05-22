“صــلاح يـزيـن التـرتيــب“ ترتيب جدول سباق الحذاء الذهبي الأوروبي 2025 

يشهد سباق الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2025 إثارة غير مسبوقة بين نخبة من أبرز المهاجمين في القارة العجوز، حيث تتقاطع الطموحات الفردية مع الأهداف الجماعية في مشهد تنافسي محتدم، ومع اقتراب نهاية الموسم الكروي تشتعل المنافسة على هذا اللقب الفردي المرموق الذي يُمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية وفق نظام يعتمد على عدد الأهداف المسجلة ومعامل صعوبة الدوري.

سباق الحذاء الذهبي الأوروبي

في موسم 2024-2025 يشهد سباق الحذاء الذهبي الأوروبي منافسة شرسة بين أبرز نجوم كرة القدم، حيث يتصدر السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة الترتيب برصيد 39 هدفًا، مما يمنحه 58.5 نقطة وفقًا لنظام التقييم الذي يمنح 1.5 نقطة لكل هدف في الدوريات خارج الخمس الكبرى.

يلاحق الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد جيوكيريس برصيد 29 هدفًا و58 نقطة مستفيدًا من معامل 2.0 لكل هدف في الدوري الإسباني.

أما المصري محمد صلاح نجم ليفربول فيحتل المركز الثالث برصيد 28 هدفًا و56 نقطة، مع تبقي مباراة واحدة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يتيح له فرصة تحسين مركزه في الترتيب.

الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ يأتي في المركز الرابع برصيد 26 هدفًا و52 نقطة، بعد أن أنهى موسمه في الدوري الألماني.

وفي المركز الخامس يتقاسم كل من روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وماتيو ريتيجي نجم أتالانتا الترتيب برصيد 25 هدفًا و50 نقطة لكل منهما.

انجاز تاريخي لجيوكيريس

السويدي جيوكيريس يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي، حيث قد يصبح أول لاعب من خارج الدوريات الخمس الكبرى يفوز بالحذاء الذهبي منذ عام 2002 عندما حقق ماريو جارديل هذا الإنجاز مع سبورتنج لشبونة.

مع تبقي مباريات قليلة في الموسم يظل السباق مفتوحًا خاصة بين مبابي وصلاح، حيث يمكن لأي منهما تجاوز جيوكيريس إذا سجل أهدافًا إضافية في المباريات المتبقية.