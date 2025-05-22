استعلام نتائج الثانوي على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس فقط

نتائج الصف الثالث الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2025 تعد واحدة من أبرز المواضيع التي يهتم بها العديد من أولياء أمور الطلاب بالبحث علي معرفة نتائج أولادهم، أشار مسؤولين داخل لجان عمليات التصحيح بأنه حتي الآن جاري العمل علي تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات بجميع المواد، من المتوقع بأن تتراوح هذه المدة ما بين 10 إلي 15 يوم، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل تابعونا.

آلية الاستعلام علي نتيجة الصف الثالث الابتدائي الأزهري 2025

يتاح الآن لجميع طلاب الصف الثالث الابتدائي الأزهري الاستعلام علي نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر: قم بالدخول علي بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثم قم بالنقر علي أيقونة الشهادات الأزهرية.

حدد البحث علي الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025.

قم بإدخال الاسم، رقم الجلوس.

حدد المنطقة الأزهرية التابع لها.

انقر علي أيقونة الاستعلام.

في النهاية: يتم ظهور نتيجة الطالب، مع إظهار جميع درجات المواد.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث الابتدائي الأزهري 2025 الترم الثاني

يبحث الكثير من أولياء أمور الطلاب علي معرفة الموعد المحدد من اجل الإعلان علي نتائج الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025، ذلك بعد أن انتهي الطلاب من تأدية الامتحانات يوم 12 مايو 2025، حيث انه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، ذلك بعد الانتهاء من أعمال تصحيح المواد ورصد درجات الطلاب يتم اعتمادها علي الفور.