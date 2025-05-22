NOW رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2025 شوف درجاتك

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور نتائج الصف السادس الابتدائي، كونها من أهم النتائج التي تمثل أهمية كبيرة في دولة العراق، حتى أن وزارة التربية العراقية تولي اهتماما كبيرًا بهذه النتائج، فيما يمكنك الإطلاع عليها بإتباع مجموعة من الإجراءات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

لكي يسهل القيام بالاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في مختلف المحافظات العراقية، فعليك اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

أن تقوم بزيارة موقع نتائجنا الإلكتروني في البداية.

بعد ذلك ستتأهل من تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

ثم يُرجى تحديد مرحلة السادس الابتدائي والدور الأول.

فيما ستتمكن من اختيار المحافظة.

مع النقر على زر “تنزيل”.

بحيث تتمكن من استخراج كشوفات المحافظة التي ترغب في الاستعلام عنها، وذلك بصيغة pdf.

بعدها يمكنك معرفة درجات المواد التي حصلت عليها في هذه المرحلة الدراسية.

هل تم تحديد موعد لإعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول؟

لم تقوم وزارة التربية العراقية، بالكشف عن موعد مُحدد لكي يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، لكن تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل ظهور النتائج في أقرب وقت، حتى أنه عقب الإعلان عن النتائج ستقوم الوزارة بفتح باب الاعتراضات أمام الطلاب راغبي إعادة تصحيح موادهم المتظلمين منها مرة أخرى، تسهيلاً عليهم في الاستعداد للدخول إلى المرحلة الدراسية الجديدة بناءً على المجموع التي تم الحصول عليها بهذه المرحلة.