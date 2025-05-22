“من الهاتف في ثواني” طريقة فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025 بالرقم الوطني عبر الموقع الرسمي onb-sd والشروط

زاد البحث الدقائق القليلة الماضية للتعرف على طريقة فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025 بالرقم الوطني والشروط المطلوبة، حيث طرح البنك مؤخرا خدمة جديدة لعملائه للسودانيين سواء المقيمين أو المغتربين ليتمكنوا بذلك من القيام بكافة الإجراءات الرقمية المصرفية أونلاين دون الحاجة إلى الذهاب للفروع والانتظار في الزحام، فيما تكون تلك الخدمة دون دفع أي رسوم أو اشتراك.

فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025

يمكن لكافة العملاء اتباع بعض من الخطوات اللازمة لفتح حساب أونلاين في بنك امدرمان الوطني 2025 ويكون ذلك من خلال اتباع بعض النقاط وجاءت كالآتي:

قم بالدخول على موقع بنك امدرمان الوطني.

بعد ذلك الضغط على القائمة، ثم اختيار خانة الخدمات المصرفية.

من ثم يتم النقر على خانة فتح حساب أونلاين.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

اختيار نوع الحساب، رفع الأوراق المطلوبة لاستكمال العملية.

النقر على خانة إرسال الطلب، وانتظر قليلا لتحصل على رسالة تفيد بتأكيد قبول الطلب بنجاح.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك أم درمان الوطني

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكنك من فتح حساب أونلاين في بنك أم درمان الوطني والتي جاءت كما يلي: