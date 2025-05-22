“من الهاتف في ثواني” طريقة فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025 بالرقم الوطني عبر الموقع الرسمي onb-sd والشروط

زاد البحث الدقائق القليلة الماضية للتعرف على طريقة فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025 بالرقم الوطني والشروط المطلوبة، حيث طرح البنك مؤخرا خدمة جديدة لعملائه للسودانيين سواء المقيمين أو المغتربين ليتمكنوا بذلك من القيام بكافة الإجراءات الرقمية المصرفية أونلاين دون الحاجة إلى الذهاب للفروع والانتظار في الزحام، فيما تكون تلك الخدمة دون دفع أي رسوم أو اشتراك.
فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025
يمكن لكافة العملاء اتباع بعض من الخطوات اللازمة لفتح حساب أونلاين في بنك امدرمان الوطني 2025 ويكون ذلك من خلال اتباع بعض النقاط وجاءت كالآتي:
- قم بالدخول على موقع بنك امدرمان الوطني.
- بعد ذلك الضغط على القائمة، ثم اختيار خانة الخدمات المصرفية.
- من ثم يتم النقر على خانة فتح حساب أونلاين.
- ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- اختيار نوع الحساب، رفع الأوراق المطلوبة لاستكمال العملية.
- النقر على خانة إرسال الطلب، وانتظر قليلا لتحصل على رسالة تفيد بتأكيد قبول الطلب بنجاح.
شروط فتح حساب أونلاين في بنك أم درمان الوطني
يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكنك من فتح حساب أونلاين في بنك أم درمان الوطني والتي جاءت كما يلي:
- العمر يتراوح لفتح الحساب ما بين 18 سنة و62 سنة.
- إرفاق الأوراق المستندات اللازمة ويجب بأن تكون سارية.
- كما يجب إيداع مبلغ خاص بفتح الحساب ولا يقل عن 10,000 جنيه.
- ضرورة حصول المتقدم على الجنسية السودانية سواء مقيم أو مغترب.
- امتلاك جواز سفر للمغترب خارج الدولة أو بطاقة هوية للمقيم وتكون صالحة.
- كذلك إرفاق صورة فاتورة خدمات أو عقد إيجار، وتقديم رقم الهاتف للعميل مع بريد إلكتروني نشط.