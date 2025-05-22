نتيجة أولي ثانوي أزهري 2025 بوابة الأزهر الترم الثاني.. استعلم الآن برابط مباشر

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي أزهري 2025 عبر بوابة الأزهر الترم الثاني، الذي ذاد عليه البحث من اليوم الاول الذي فرغ فيه الطلاب والطالبات من اداء الامتحانات، حيث تعتبر هذه المرحلة التعليمية خطوة هامة في حياة الطلاب، ولاسيما وانها تؤهلهم للانتقال إلى الصف الثاني من الثانوية الأزهرية، لذا نبرز لكم في السطور التالية كيفية الاطلاع على النتيجة الكترونيا.

نتيجة أولي ثانوي أزهري 2025 بوابة الأزهر الترم الثاني

باتت عمليات البحث عن نتائج امتحانات اولي ثانوي ازهري لا تتوقف منذ انتهاء الطلبة من الاختبارات، والتي لم تشهد حالات غيش او اي محاضر لمحاولة الغيش خلال فترة الامتحانات، لذا اصبح بامكان الطلاب والطالبات الامكانية في استخراج نتائج اولي ثانوي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

توجه نحو موقع بوابة الازهر الشريف .

. ادخل على نتائج الامتحانات.

اختار نتيجة اولي ثانوي.

حدد الشعبة والمنطقة الازهرية .

. اكتب رقم الجلوس.

الضغط على زر استعلام.

لحظات ويتم ظهور تفاصيل النتيجة حال ظهورها.

لذلك يجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية بانتظام للحصول على آخر التحديثات المتعلقة بالنتائج.

موعد إعلان نتيجة الصف الاول الثانوي الأزهري 2025

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الاول الثاني الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025 في الاسبوع الأخير من شهر مايو، حيث انتهت الامتحانات يوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025، وتعمل الكنترولات على تصحيح أوراق الإجابة بدقة تامة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في الدرجات، ويُعد هذا الموعد تقريبيًا بناءً على الجدول الزمني المعتاد لإعلان النتائج.

الى هنا وصلنا معكم لختام شرح نتيجة أولي ثانوي أزهري 2025 بوابة الأزهر الترم الثاني.