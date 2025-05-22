إيداع سلفة 25.000.000 دينار للموظفين والمتقاعدين بالتقسيط على 60 شهر عبر مصرف الرافدين

بضمان بطاقة الماستر كارد يمكن الحصول على سلفة تصلح للموظفين والمتقاعدين في العراق حيث تم توفير لهم مبلغ 5 مليون دينار عراقي كحد أدنى كما يمكن الموافقة على طلب سلفة مصرف الرافدين حتى مبلغ 25 مليون دينار عراقي ولكن يشترط توفر مجموعة من الشروط والأحكام المطلوبة لضمان الحصول على السلفة لدى مصرف الرافدين في عموم العراق.

شروط طلب سلفة مصرف الرافدين في العراق

يقدم مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين في العراق مجموعة من الضمانات والشروط اللازمة للحصول على سلفة مالية تصل إلى 25,000,000 دينار عراقي بدون الحاجة إلى كفيل حيث يتم الاعتماد على الماستر كارد كضامن للحصول على السلفة عن طريق مصرف الرافدين لذلك إليكم جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على تلك السلفة كما يلي بكل التفاصيل:

يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يشترط مصرف الرافدين امتلاك بطاقة ماستر كارد صالحة صادرة من المصرف.

كما يتم استقطاع الأقساط والفوائد مباشرة من الراتب عن طريق بطاقة الماستر كارد.

لا بد من تحويل الراتب الشهري بشكل منتظم إلى مصرف الرافدين.

أن يكون لدى المتقدمين دخل ثابت وكافي لتغطية قيمة الأقساط الشهرية والفوائد.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدمين عن 73 سنة عند تقديم الطلب لدى مصرف الرافدين.

تقديم جميع الأوراق المطلوبة لإكمال إجراءات التقديم الإلكتروني عبر مصرف الرافدين.

مزايا الحصول على سلفة مصرف الرافدين