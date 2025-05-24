عاجل.. أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات

نقدم لكم أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بعد إعلانها رسمياً يوم الخميس الماضي تمهيداً لإجراء الامتحانات النهائية للثانوية الأزهرية، والمقرر أن تبدأ يوم 29 مايو الجاري، الجدير بالذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية أعلن لأول مرة أرقام جلوس الطلبة والطالبات إلكترونيا عبر موقع بوابة الأزهر الشريف، ويمكن للطلاب والطالبات الإطلاع علي أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي الأزهري عن طريق عدة خطوات بسيطة نكشفها لكم في هذا التقرير عبر بوابة البديل الإلكترونية.

أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات

أتاح نظام المعاهد الأزهرية اليوم خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس إلكترونيا لأول مرة فضلاً عن خدمة sis الإلكترونية التي تتيح للطلبة والطالبات معرفة أرقام جلوس الثانوية العامة الأزهرية أيضا بسهولة ويسر، حيث تنطلق أولي الاختبارات في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بمادة القران الكريم ثم الحديث وكل من التالي (الرياضيات، الفقة، الفيزياء، النحو، الصرف، الكيمياء، التوحيد، الأدب والنصوص، اللغة الأجنبية، الاحياء، الرياضيات التطبيقية، البلاغة، التفسير).

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025 ترم تاني

يمكنكم الآن الإطلاع على أرقام جلوس الثانوية العامة الأزهرية إلكترونيا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة الأزهر الشريف .

. الدخول على الخدمات.

اختر خدمات الطالب الإلكترونية.

أكتب رقم الجواز أو الرقم القومي.

اكتب كلمة السر.

الضغط على تسجيل.

استعلام عن أرقام جلوس.

الضغط على زر البحث.

المقرر أن تبدأ الامتحانات للثانوية العامة الأزهرية يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025 بمادة التفسير، إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول ارقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات.