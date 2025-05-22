شهادات بنك مصر 2025 بأعلى عائد.. اجتماع البنك المركزي اليوم

أعلن البنك المركزي المصري، عن عقد اجتماعه اليوم الخميس الموافق 22 من شهر مايو 2025، حتى أن التوقعات بأن حسم الفائدة في اجتماع اليوم يُشير إلى ثبات وخفض في سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بالترتيب، وعلى إثرا ذلك زادت معدلات البحث بشكل كبير حول شهادات البنوك المصرية ومن بينها بنك مصر، الذي يوفر شهادات مالية بعوائد عالية، وسنتعرف معًا على تفاصيل الشهادات التي يقدمها البنك أمام كافة العملاء خلال السطور التالية.

ما هي شهادات بنك مصر 2025؟

جاءت أبرز التفاصيل الخاصة بشهادات بنك مصر 2025 والمقدمة للعديد من العملاء، بما تمكنهم هذه الشهادات من الحفاظ على أموالهم بشكل كبير، ومن بينها التفاصيل التالية:-

شهادة بلاتينية بعائد تدريجي، ليكون العام الأول 24%، بينما الثاني 20%، فيما أن العام الثالث 16%.

يمكن الحصول على قرض بضمان الشهادة أو استخراج فيزا مشتريات.

كما يمكنك كسر الشهادة بعد 6 أشهر من وقت شراءها.

مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

شهادات بنك مصر الجديدة

وعن الشهادات الأخرى التي يوفرها بنك مصر أمام العملاء راغبي الاستثمار والحصول على عوائد ادخارية ملائمة، بناءً على ما يلي:-