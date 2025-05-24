لينك موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 تعرف رسمياً عن درجات جميع المواد

موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 تعرف رسمياً عن درجات جميع المواد التي يتم رفعها على عدة منصات رسمية منها موقع وزارة التربية العراقية وغيرها من المنصات الأخري، حيث تشهد العديد من محركات البحث إرتفاع ملحوظ حول نتيجة السادس الابتدائي التي ينتظرها الآلاف بفارغ الصبر، خاصة بعد إعلان الوزارة عدم رصد أي مخالفات أثناء فترة الامتحانات، في الوقت الذي تكثف جهودها في تصحيح كافة نماذج الامتحانات لهذا العام نتيجة الدور الأول.

موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025

انطلقت اختبارات الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق في 11 مايو الجاري، وعقب الإنتهاء من الامتحانات يتم رصد الدرجات وإعلانها رسمياً على موقع نتائجنا وفقاً إلى الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا results.mlazemna الرسمي.

الرسمي. توجه للقائمة الرئيسية.

اختر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

ينبغي تحديد المحافظة التي ينتمي لها التلميذ.

الضغط على زر تحميل.

افحص نتيجتك الآن.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2025

ينبغي عليك عزيزي الطالب عزيزي الطالبة تحميل نتائج السادس الابتدائي في العراق عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أدخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

أكتب رمز الدخول.

أدخل على نتائج السادس الابتدائي.

أكتب رقم المقعد للطالب.

الضغط على أيقونة استعلام.

لحظات وتظهر امامك نتيجة السادس الابتدائي العراق الدور الأول.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2025

ينتظر طلاب وطالبات الأسر العراقية المنتمية للصف السادس الابتدائي في العراق نتائج الدور الأول الذي يعد بمثابة المرحلة الأخيرة الانتقالية قبل مرحلة المتوسطة، حيث من المقرر أن يتم الكشف عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول خلال الأسبوع المقبل.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 تعرف رسمياً عن درجات جميع المواد.