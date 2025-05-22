قفزة جديدة.. سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 22 مايو 2025 في البنوك والسوق السوداء

شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية قفزة جديدة خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22 مايو 2025 وذلك نتيجة للتطورات الجديدة التي طرأت على الدولة وخصوصاً بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط واجتماعه مع الرئيس أحمد الشرع والذي أسفر عن رفع العقوبات عن الدولة السورية، فمن المتوقع انتعاش الليرة أمام الدولار خلال الفترة القادمة حيث تسعى الحكومة إلى حل الأزمات الاقتصادية التي يعاني الشعب منها.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

استقرار ملحوظ سجلته الشاشات خلال التداولات الأخيرة لـ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم، حيث يأمل المواطن السوري تحسين اقتصاد الدولة على يد الحكومة الانتقالية الجديدة بعد المعاناة التي كان يعانيها من النظام القديم، ولقد تشير المؤشرات إلى رجوع الهيبة لليرة السورية تدريجياً خاصة بعد انعقاد اتفاقية شراء بعض الموانئ من قِبل الدولة الإماراتية فمن خلال إبرام هذه الصفقة سوف تنتعش خزينة الدولة بالعملة الصعبة وبالتالي ينخفض سعر صرف الدولار ففي الأيام الماضية انخفض من 11,000 ليرة لنحو 9,000 ليرة.

سعر الدولار في المحافظات السورية

نتيجة لسلسلة المضاربات المتتالية انخفضت قيمة الدولار أمام الليرة بصورة ملحوظة، حيث سجلت الشاشات صباح يوم الخميس التالي: