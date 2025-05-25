رابط سريع نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2025 جميع المحافظات..فور الرفع

نقدم لكم رابط سريع عن نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2025 جميع المحافظات العراقية، خاصة وأن عمليات البحث مستمرة من قبل الطلاب والطالبات والملايين من الأسر منذ انتهاء الاختبارات التي انتهت في الثاني والعشرين من شهر مايو 2025، لهذا اتاحت وزارة التربية العراقية عدة آليات بسيطة للاستعلام عن النتائج إلكترونيا من هاتفك المحمول أو من الكمبيوتر، بدون الحاجة إلى ضياع الوقت والذهاب إلى المدارس لمعرفة درجات المواد.

رابط سريع نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2025 جميع المحافظات

هناك رابط سريع للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي يمكنك من خلاله معرفة كافة درجات المواد بداية من اللغة الإنجليزية والعربية والاجتماعيات والتربية الإسلامية والعلوم وغيرها من المواد الدراسية الأخري، خاصة وأن الاختبارات هذا العام لم تشهد صعوبة بالغة عكس ما حدث في العام الماضي وفقاً إلى تصريحات بعض الطلاب والطالبات على منصات التواصل الاجتماعي، لهذا يمكنكم معرفة نتيجة السادس الابتدائي العراق من خلال رابط نتائجنا results.mlazemna.com أو رابط موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي العراق 2025 دول أول

بعد اعتماد نتيجه السادس الابتدائي الدور الأول في العراق يتمكن التلاميذ من استخراج نتائج الدور الأول بسهولة عن طريق عدة خطوات بسيطة جداً متمثلة في التالي:

الخطوة الأولي الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أكتب رمز الدخول الى الموقع المكون من حروف وأرقام.

توجه إلى زر النتائج.

اختر نتيجة السادس الابتدائي .

. حدد بيانات الطالب.

الضغط على زر استعلام.

كما يمكنكم معرفة النتيجة من خلال موقع نتائجنا الرسمي عن طريق تحديد المحافظة التابع لها الطالب ثم الضغط على زر تنزيل النتيجة، واليكم رابط موعد نتيجة السادس الابتدائي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط سريع نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2025 جميع المحافظات.