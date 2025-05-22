لمحبي مسلسل المؤسس عثمان..ثبت الآن تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات بأعلى جودة اليوم

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة من البرامج والمسلسلات التاريخية الجديدة لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الملايين من المتابعين في البلاد العربية بسبب تقديمها مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس حيث سوف يعرض اليوم المسلسل الحلقة رقم 192.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

يريد الكثير من المتابعين للمسلسلات التاريخية التركية مثل مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس التعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية سواء على القمر نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات حيث متاحة القناة على القمرين الصناعيين بدون تشفير كما تعرض المسلسل التركي التاريخي باللغة العربية لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات كما يلي:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

طريقة تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية