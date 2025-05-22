بتقنيات عالية.. تعرف على مواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy S24 FE الأكثر مبيعاً

تعد شركة Samsung واحدة من أبرز الشركات الرائدة في عالم التكنولوجيا، حيث تقدم دائماً أحدث وأفضل الهواتف الذكية التي تناسب الفئة المتوسطة، ومن بين هواتفها الحديثة والتي أحدثت ضجة عالمية بين الهواتف ويرجع ذلك لتقنياته العالية وأدائه القوي هاتف Samsung Galaxy S24 FE والذي يعد كواحد من أفضل الهواتف التي أطلقتها الشركة حديثاً، تابعونا من خلال مقالنا التالي للتعرف على مميزات ومواصفات الهاتف.

مواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy S24 FE

يتميز الهاتف بعدة مواصفات ومميزات تجعله مناسب لجميع الفئات، بالإضافة لتقنياته العالية وأدائه القوى وألوانه الجذابة التي تجعل المستخدم يقدم على شراؤه دون النظر إليه، إليكم بعض المواصفات التي يتميز بها الهاتف.

الشاشة يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة، مع دقة عالية. المعالج يتميز الهاتف بمعالج قوي Exynos 2200 وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجا بايت، مما يجعله سريع وسلس وفعال في الأداء. الكاميرا كما يتميز الهاتف أيضًا بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل لتصوير صور عالية الجودة. البطارية يحتوي الهاتف على بطارية 4700 مللي أمبير. نظام التشغيل أندرويد 14 بواجهه One UI 6.1 التخزين مساحة التخزين داخلية 128 و256 جيجا بايت.

مميزات هاتف Samsung Galaxy S24FE

يتميز الهاتف بأداء قوي مع معالج Exynos 2400e 2.

كما يدعم Galaxy AI وواجهة One UI 6.1 4.

يدعم الشحن السريع.

تصميم متين ومقاوم للماء والغبار.

يتمتع بصوت نقي لاحتوائه على سماعات استريو.

تصميمه خفيف وجذاب.

يوجد به مستشعر البصمة.

يتميز بعدة ألوان منها الرمادي والأصفر والأزرق والجرافيت والأخضر.

عيوب هاتف Samsung Galaxy S24FE