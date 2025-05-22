بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس الاعدادية.. أرعف نتيجتك

ارتفاع معدلات البحث الإلكتروني من قبل الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2025 بمعرفة نتائجهم، حيث تعد هذه السنه الدراسية من اهم السنوات والتي من خلال اجتيازها يتمكن الطالب علي الفور الانتقال إلي المرحلة الثانوية، أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء الموافق 14 مايو واستمرت عملية الامتحانات بتاريخ 21 مايو2025، علما بأنه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم طرق الاستعلام علي نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 انتظرننا.

خطوات الاطلاع علي نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن معرفة الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام علي نتائج الشهادة الإعدادية 2025، سنوضح لكم خطوات الاستعلام والتي جاءت علي النحو التالي:

الخطوة الأولي: الدخول علي بوابة الأزهر الإلكترونية.

الخطوة الثانية: انقر علي أيقونة البحث علي نتيجة الشهادة الإعدادية.

الخطوة الثالثة: يتطلب منك إدخال اسم الطالب، الرقم الجلوس في الخانات المحددة بذلك.

الخطوة الرابعة: انقر علي زر الاستعلام.

أخيرا: يتم عرض نتيجة الطالب، مع ظهور الدرجات المواد.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

مادة اللغة الانجليزية: 20 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

القران الكريم: 20 درجة.

الفقه: 25 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

الثقافة الإسلامية: 10 درجة.

اللغة العربية: 50 درجة.

أصول الدين: 50 درجة.

موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني

بعد انتهاء الطلاب من أداء جميع الامتحانات بالشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 حيث يتطلعوا إلي معرفة الموعد المحدد بظهور النتيجة، التي من المتوقع بان تتراوح مدة التصحيح ورصد الدرجات ما بين 10 أيام إلي أسبوعين.