عطلة العيد الكبير 5 ولا 6 أيام؟! اعرف متى إجازة عيد الاضحى 2025 للقطاعين العام والخاص

أكثر ما ينشغل به كافة المسلمين في الأيام الحالية موعد عيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه عدة أيام فمن المقرر أن يكون في بداية الشهر القادم يونيو 2025 فهو من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمين كل عام فيأتي بروحانيات عالية تسبقه بدايةً من اليوم الأول من ذي الحجة لتنتهي العشر أيام الأوائل بالعيد، ويرتبط عيد الأضحى بشعائر دينية كثيرة يقوم المسلمين في كافة بقاع الأرض بها أهمها ذبح الأضاحي والوقوف بعرفة بالنسبة للحجاج، وسوف نوضح موعد العيد وعدد أيام الإجازة أيضًا بناءً على الحسابات الفلكية وثبوت الرؤية الشرعية.

موعد إجازة عيد الأضحى 2025

يترقب المسلمين في الدول العربية والعالم أجمع حاليًا قدوم عيد الأضحى المبارك خاصةً العاملين بقطاعات الدولة “العامة والخاصة” لحصولهم على إجازة رسمية ويكون الموعد:

من المتوقع ولادة هلال “ذي الحجة” يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 مايو 2025 م.

يتوقع مشاهدة الهلال بعدما تغرب شمس الثلاثاء في العواصم “مكة المكرمة، القاهرة”.

بناءً على ذلك يتوقع أن تكون غرة ذي الحجة اليوم التالي الأربعاء 28 مايو 2025.

عند حساب الأيام نجد أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوافق الجمعة 6 يونيو 2025.

إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

بعد معرفة موعد عيد الأضحى المبارك تقديريًا حتى الآن نجد أن الإجازة الخاصة به طويلة نسبيًا ولهذا ينتظرها الجميع، ويكون موعدها كما يلي: