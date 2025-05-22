رابط شغال.. ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2025 وجدول الإمتحانات الجديد

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس الخاصة بالثانوية الأزهرية، التي تضمن القسمين الأدبي والعلمي، فيما تم الإعلان كذلك عن موعد انطلاق الامتحانات، حتى أن بدايته سيوافق يوم الخميس 29 من شهر مايو 2025، ليبدأ الطلاب في تأدية الامتحانات بمادتي القرآن الكريم والحديث، ويمكنك الاستعلام عن رقم الجلوس، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

الإستعلام عن أرقام الجلوس الثانوية الأزهرية

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية الأزهرية شعبتين العلمي والأدبي، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع بوابة الأزهر الشريف.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

قم بإختيار خدمة الإطلاع على أرقام الجلوس.

قم بعدها بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب أو الطالبة.

مع النقر مباشرة على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بأرقام الجلوس.

ما هو جدول امتحانات الثانوية الأزهرية؟

جاء الجدول المعتمد من قبل قطاع الأزهرية حول امتحانات الثانوية الأزهرية، وفقًا لما يأتي:-