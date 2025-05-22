“واتساب” يذهل العالم بإطلاق حملة جديدة  حملة “لا.. حتى واتساب”

سلط واتساب الضوء على حماية خصوصية المستخدمين من خلال حملة تم إطلاقها بعنوان “لا.. حتى واتساب”، مما تعتبر أحد أكبر الحملات التسويقية للتطبيق حتى الآن، فيما تهدف بشكل كبير إلى توفير الخصوصية الكبيرة والمُحسنة لـ 3 مليارات مستخدم شهريًا بمختلف دول العالم، أمام تأتي هذه المبادرة ضمن أعقاب إطلاق خصوصية الدردشة المتقدمة، بما تضمن المحادثات الفردية والحماية التي تمنع المشاركة في محتوى خارج.

حملة واتساب الجديد لحماية الرسائل

وأوضح تطبيق واتساب، أن الحملة التي تم إطلاقها تعتمد على ميزة متمثلة في فحص الخصوصية بشكل كبير، مما تُرشد المستخدم في تعزيز الأمان الخاص بحساباتهم وتخصيص الإعدادات في أي مكان وبأي وقت دون الحاجة إلى اتباع أي أساليب محتملة للإختراق، مما تُسلط الحملة كذلك على الرسائل اليومية المتمثلة في الرسائل الصوتية للعائلة وكذلك الصور الشخصية والمحادثات مع الأحداث، ناهيك عن الاعترافات الشخصية التي تتمتع بخصوصية كبيرة وبالغة عبر تشفير رسائل واتساب.

استخدام حماية للمكالمات السرية بين المستخدمين

ويضمن التشفير الجديد من واتساب بقاء الرسائل الخاصة بالمستخدمين وكذلك المكالمات السرية بين كافة جهات الإتصال فقط، فيما لا يمكن للمستخدم خارج هذا النطاق من فتح هذه الرسائل أو الإستماع إلى المكالمات وكذلك المشاركة فيما بينهم، وعليه فأن إدارة التطبيق أكدت بأنه الخيار الأمثل ولأضمن للمحادثات الشخصية التي تضمن الحفاظ بشكل كبير على رسائل المستخدمين بحيث لا يمكن الوصول إليها أو رؤية أو سماع أي رسائل من الخارج.