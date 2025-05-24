متى يوم عرفة 2025.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية

مع قرب نهاية شهر مايو الجاري 2025 يهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أنحاء الوطن العربي بمعرفة المواعيد الرسمية ليوم عرفة وعيد الأضحى المبارك المقرر أن يكون في بداية شهر يونيو القادم 2025، ولهذا يهتم المواطنين بالمملكة السعودية بمعرفة موعد بداية إجازة عيد الأضحى التي تبدأ منذ يوم عرفة وتستمر لعدة أيام على التوالي، وتكون هذه الإجازة فرصة كبيرة للتمتع بوقتهم مع العائلة والراحة من العمل والدراسة أيضًا وسوف نوضح مواعيد الإجازات للقطاعات المختلفة في المملكة.

متى يوم عرفة 2025

بناءً على التقويم نجد أن موعد وقفة عرفة للعام الجاري 1446 – 2025 يوافق يوم الخميس “5 يونيو 2025” القادم ويليه الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير والبركات، أما بالنسبة لأهمية يوم عرفة فتكمن في أنه اليوم الذي يؤدي فيه الحجاج الركن الأعظم من الحج وهو الوقوف على جبل عرفة في يوم “9 ذي الحجة” كل عام ومع حلول المغرب يذهبوا إلى مشعر المزدلفة وفي الصباح يبدأ الاحتفال بيوم العيد.

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية

الجدير بالذكر أن موعد عطلة عيد الأضحى المبارك في المملكة السعودية والدول العربية عمومًا تبدأ من يوم عرفة “9 ذي الحجة” وتستمر حتى ثالث أيام التشريق ويحصل الموظفين في كافة القطاعات والطلاب والمواطنين في الدولة بشكل عام على إجازة رسمية خلال هذه الفترة التي تبلغ خمسة أيام فقط على التوالي ومن المقرر أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 9 يونيو القادم 2025 وبعدها يتم العودة مباشرةً لاستئناف العمل والدراسة.