رابط مباشر.. الاستعلام عن نتائج الأزهر الشريف 2025 الأول الثانوي

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري نتائج الامتحانات الخاصة بهم بفارغ الصبر وذلك بعد الانتهاء منها من يوم 5 مايو، حيث تعد هذه المراحل الدراسية من اهم المراحل والتي من خلال اجتيازها يتمكن الطالب الانتقال إلي المرحلة المقبلة بالقسمين العلمي والأدبي، أضاف مسؤولين بأنه حتي الآن جاري العمل علي تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات وحين الانتهاء منها يتم علي الفور الإعلان عنها، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنوضح لكم خطوات الاستعلام علي النتيجة فورا الإعلان عنها ابقوا معانا.

موعد ظهور نتائج الصف الأول الثانوي( بالقسم العلمي، الأدبي) الأزهري 2025

أدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسمين العلمي والأدبي جميع الامتحانات والتي تم بدائها من يوم 26 أبريل الماضي واستمرت حتي 5 من مايو الجاري، من المتوقع بأنها سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة علي الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية دون إلزام الطلاب بالذهاب إلي المعاهد من اجل الاستعلام، في السطور القادمة سنوضح لكم خطوات الاطلاع علي النتائج.

خطوات الاستعلام علي نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025

يمكنكم الآن الاطلاع علي نتائج الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025 من خلال إدخال رقم الجلوس من خلال الخطوات التالية والتي تتمثل في: