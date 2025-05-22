اشتري النهاردة وخزني الفريزر ياست الكل.. بعد الهبوووط الجديد أسعار الفراخ اليوم الخميس 22 مايو 2025

شهدت أسعار الدواجن اليوم والبيض والكتاكيت في مصر استقرار ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس 22 مايو 2025 وهذا بعد انخفاض الاسعار امس، بحسب ما أوردته تقارير بورصة الدواجن الرئيسية. ويأتي هذا التثبيت في الأسعار عقب تراجع طفيف شهدته أسعار الفراخ البيضاء في اليوم السابق، حيث انخفضت بمقدار جنيهين للكيلو، ما انعكس على حركة البيع والشراء في الأسواق الشعبية ومحلات التجزئة.

أسعار الدواجن اليوم

وفقا لأحدث البيانات المتوفرة من البورصة، استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند مستوى 88 جنيهًا للكيلو داخل البورصة، فيما تفاوت سعر البيع للمستهلك النهائي بحسب المنطقة ونوع المحل، حيث تراوح بين 88 و99 جنيهًا للكيلو.

أما الدواجن البلدي، التي يزداد الإقبال عليها لدى فئات معينة من المستهلكين لما لها من مذاق مميز، فقد حافظت على سعرها الثابت في البورصة عند 120 جنيهًا للكيلو، في حين وصل سعر الكيلو للمستهلك في محلات التجزئة إلى ما بين 120 و128 جنيهًا.

استقرار أسعار الكتاكيت

لم تسجل أسعار الكتاكيت اليوم أي تغيرات تُذكر، حيث واصلت الحفاظ على مستوياتها التي شهدتها خلال الأيام الماضية.

فقد تراوح سعر الكتكوت الأبيض من القطعان ما بين 25 إلى 25.5 جنيهًا، في حين استقرت أسعار كتاكيت الساسو والساسو البيور ضمن نطاق 13 إلى 14 جنيهًا.

كما ظل سعر الكتكوت المشعر بين 7.5 و8 جنيهات، بينما بلغت أسعار الكتاكيت البلدي الحر ما بين 7 إلى 7.5 جنيهًا، وسط استقرار نسبي في الطلب وحالة ترقب لدى المربين.

متوسط أسعار البيض في السوق المصرية

وعلى صعيد البيض، أظهرت البيانات استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها السوق منذ بداية الأسبوع، حيث بلغ متوسط سعر كرتونة البيض بجميع أنواعه نحو 140.74 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي سعرًا أعلى قليلًا عند 142.84 جنيهًا، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التقلبات المحدودة في الأسواق الفرعية.

نظرة عامة على السوق وتأثير الأسعار

يُرجع خبراء السوق هذا الاستقرار إلى توازن العرض والطلب، بالإضافة إلى انضباط حركة التداول في البورصة الرئيسية، خاصة بعد الانخفاض الأخير في أسعار الدواجن البيضاء.

وتوقع البعض أن تظل الأسعار مستقرة على المدى القصير ما لم تطرأ تغييرات مفاجئة في تكاليف الأعلاف أو أحوال الطقس التي قد تؤثر على الإنتاج.