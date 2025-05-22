تردد وناسة الجديد يا أطفال.. ضحك ولعب وتعليم مرة واحدة الأن

تحرص قناة وناسه علي تقديم محتوي متوع ومختلف من خلال برامجها التي تعمل علي تنمية مهارات الطفل اللغوية بالإضافة إلي البرامج التعليمية والثقافية، يتم بث جميع برامجها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية التي تعمل علي تشتت انتباه الطفل، جميع برامجها خالية تماما من أي مشاهد بها عنف أو إثارة، يتاح للجميع استقبالها علي شاشات التلفاز وسماع جميع برامجها دون الحاجة للاشتراك او دفع أي رسوم مالية إطلاقا، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات الجديدة بالقناة وكذلك خطوات تنزيلها علي التلفاز.

التردد الجديد بقناة وناسه عبر النايل سات

لمشاهدة جميع برامج قناة وناسه عبر القمرالصناعي النايل سات قم بتحميل القناة عبر البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 11470.

من خلال معدل الاستقطاب: أفقي.

عبر الترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

تردد وناسه عبر العرب سات

استقبل قناة وناسه بأحدث الترددات الجديدة علي التلفاز من خلال اتباع البيانات التالية:

من خلال التردد التالي: 11270.

عبر معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

خطوات تنزيل قناة وناسه عبر جهاز الاستقبال

من اجل متابعه قناة وناسه علي شاشات التلفاز يمكنكم الآن استقبالها عبر الترددات الخاصة بها والتي تتمثل في: