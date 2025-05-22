هسه لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة فور صدورها عبر منصة مظلتي

لقد أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم العراق برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الذي يستهدف جميع العراقيين والعراقيات في مختلف المحافظات ذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة في المجتمع العراقي لذلك سوف نوضح طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فور صدورها لدى منصة مظلتي الإلكترونية في عموم العراق ولكن حتى الآن لم تظهر النتيجة النهائية من قبل الوزارة.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

لقد وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بأن القائمة الرسمية للمقبولين لم تظهر حتى الآن وأكدت الوزارة أن أسماء المستفيدين سوف يتم نشرها عبر منصة مظلتي الإلكترونية فور اعتمادها بالوزارة طبقاً للشروط والمعايير المعتمدة بالوزارة لذلك سوف نوضح خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين كما يلي:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك دخال البيانات الشخصية بشكل صحيح.

ثم تحديد المحافظة التي يتبع لها مقدم الطلب.

بعد ذلك اختيار الوجبة السابعة من القائمة في حالة توفرها.

البحث ضمن الأسماء المقبولة للتحقق من حالة الطلب.

شروط التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية