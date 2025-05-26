راتب التقاعد يونيو 2025: موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وحقيقة زيادتها الف ريال

الجدير بالذكر أن الجهات المعنية في “وزارة المالية العراقية” تواصل جهودها المستمرة في صرف معاشات المتقاعدين الشهرية كل شهر بما فيهم “يونيو 2025” القادم في مواعيد ثابتة فكما نعرف أن المواطنين المتقاعدين ينتظرون رواتبهم على أحر من الجمر شهريًا، ومع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك تكثر الأسئلة عن يوم صرف الرواتب للاستعداد لتجهيزات العيد المبارك فهناك أخبار تشير باحتمالية الصرف قبل العيد وسوف نوضح التفاصيل الكاملة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين يونيو ٢٠٢٥ وحقيقة الزيادة

بعد البحث والتقصي نجد أن وزارة المالية العراقية صرحت رسميًا عن موعد صرف معاشات المتقاعدين للشهر القادم يونيو 2025 وهو “1 يونيو” وهذا الموعد المحدد في جداول الصرف الرسمية الموضوعة من قبل “هيئة التقاعد الوطنية” مع الحكومة العراقية وحتى الآن لا توجد أي قرارات رسمية بتبكير الصرف، وبالنسبة لحقيقة وجود زيادة 1000 دينار عراقي على المعاشات شائعات فقط ولم يتم الإعلان عن وجود زيادة ويظل الراتب كما هو.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق يونيو 2025

بعد معرفة بعض التفاصيل حول رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر يونيو القادم 2025 نجد أن هناك بعض الخطوات التي يتم اتباعها للاستعلام عن الرواتب وقدمت هذه الخدمة وزارة المالية العراقية للمواطنين، ويتم الاستعلام باتباع التالي: