عاجل| زلزال جديد بقوة 6.52 درجة يضرب مصر وتركيا واليونان وليبيا .. هل السعودية والإمارات في خطر!!

شهدت منطقة شرق البحر المتوسط، صباح اليوم الخميس، نشاط زلزالي ملحوظ حيث ضرب زلزال قوي جزيرة كريت اليونانية، بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أعلن عنه المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، وقد وصل تأثير هذا الزلزال إلى الأراضي المصرية، حيث شعر به عدد كبير من المواطنين في القاهرة وعدد من المحافظات المجاورة.

زلزال اليوم

في أعقاب وقوع الزلزال في كريت، رصدت أجهزة الرصد الزلزالي في مصر ارتدادات للهزة الأرضية، شعر بها المواطنون في مناطق متفرقة، منها القاهرة الكبرى، الجيزة، والقليوبية. وقد أكدت مصادر في الشبكة القومية للزلازل أنه تم تسجيل الحدث الزلزالي بدقة عالية، بفضل منظومة المراقبة المتطورة التي تضم أكثر من 70 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

تنبؤات شبكة رصد متقدمة

تُعد الشبكة القومية للزلازل في مصر من أبرز وأحدث شبكات الرصد الزلزالي في المنطقة، إذ تتيح تقنياتها المتقدمة القدرة على تسجيل الهزات الأرضية حتى وإن كانت ضعيفة للغاية أو دون عتبة الصفر الزلزالي.

وتعتمد مصر على أرشيف زلزالي ضخم يعود إلى آلاف السنين، مستند إلى الوثائق والنقوش منذ عهد المصريين القدماء، ما يمنحها ميزة نادرة في دراسة النشاط الزلزالي عبر العصور.

هل يوجد خطر من الزلزال على مصر

رغم أن مصر لا تقع مباشرة ضمن نطاق الأحزمة الزلزالية العالمية السبعة المعروفة، إلا أن موقعها الجغرافي بالقرب من مناطق نشطة مثل خليج العقبة، وخليج السويس، والبحر الأحمر، يجعلها عرضة بين الحين والآخر لهزات أرضية متوسطة الشدة. وهو ما حدث اليوم نتيجة النشاط الزلزالي في الجوار اليوناني.

جاهزية واستعداد دائم للحد من آثار الكوارث الطبيعية في المملكة

حتى الآن، لم تُسجل أي هزات ارضية مباشر على السكان في السعودية، ولذلك عملت الهيئة في المملكة على اطمئنان المواطنين بأن جميع البيانات تحت المراقبة الدقيقة.

ومن الجدير بالذكر ايضا طمأنت الجهات المعنية المواطنين بأنه لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية نتيجة للهزة التي شعر بها السكان اليوم.

وأكدت أن منظومة الرصد المبكر والوعي المجتمعي قد أصبحا عاملين أساسيين في تقليل آثار هذه الظواهر الطبيعية، مشيرة إلى أن الدولة تواصل تعزيز جاهزيتها للتعامل مع أية طوارئ محتملة.