أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 22 مايو 2025 وسعر كرتونة البيض

يرغب العديد من المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية التعرف على حركة أسعار السلع الغذائية وأسعار الفراخ سواء فراخ بلدي أو فراخ بيضاء حيث يعتبر اللحم الأحمر غالي الثمن لفئات في المجتمع المصري لذلك يتم استبدال الفراخ بل من شراء اللحم سواء بقري أو جاموسي لذلك سوف نوضح لكم اليوم أسعار الفراخ اليوم في الأسواق المصرية.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

في بداية الأمر يريد الكثير من المتابعين لحركة الأسواق من المستهلكين أو التجار التعرف أسعار الفراخ اليوم الخميس 22 مايو 2025 لذا سوف نقوم بتوضيح سعر الفراخ بأنواعها في الأسواق المصرية لذلك سوف نقوم بتوضيح سعر الدواجن بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

لقد أصبح الفراخ البيضاء في المزرعة من 85 إلى 86 جنيه للكيلو.

للمستهلك أصبح سعر الفراخ من 95 إلى 96 جنيه للكيلو

كما أصبح سعر الفراخ الساسو في المزرعة من 97 إلى 98 جنيه للكيلو

كذلك سعر الفراخ للمستهلك من 107 إلى 108 جنيه للكيلو

كما للعلم قد يختلف السعر من منطقة إلى أخرى على سعر السوق المصري.

ما هي أسعار الكتاكيت اليوم

بالنسبة لسعر الكتكوت الأبيض شركات من 25 إلى 32 جنيه

كم سعر الكتكوت الأبيض قطعان من 17 إلى 17.5 جنيه

كذلك الكتكوت الساسو أصبح سعره من 13 إلى 14 جنيه

كما الكتكوت البلدي أصبح سعره من 5.75 إلى 8 جنيه

كما يختلف السعر من شركة إلى أخرى.

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