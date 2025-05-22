المصريون يشعرون بالزلزال..زلزال اليونان اليوم يضرب كريت بقوة 5.9 ريختر ويصل صداه إلى مصر

ضرب زلزال اليونان اليوم منطقة جزيرة كريت بقوة بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بحسب ما أفاد به المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل وقع الزلزال على بعد نحو 79 كيلومترًا شمال شرق مدينة هيراكليون، وهي من أكبر مدن جزيرة كريت، وشعر به السكان في عدة دول مجاورة، من بينها مصر.

زلزال اليونان اليوم

وقد أكد العديد من المواطنين المصريين، خاصة في الإسكندرية والمدن الساحلية، شعورهم بهزة أرضية قوية، فيما أكد سكان شمال القاهرة نفس الأمر عبر منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الزلزال أيقظ البعض من نومهم.

تفاصيل زلزال اليونان اليوم وتأثيره في المحافظات المصرية

وفقًا للبيانات الأولية، فإن زلزال اليونان اليوم يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الزلزالية التي تشهدها منطقة شرق البحر المتوسط خلال الأسابيع الماضية وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه يتابع الحدث، موضحًا أن الزلزال الأخير الذي شعر به المصريون كان بقوة 6.4 درجة ووقع الأسبوع الماضي على بعد 431 كيلومترًا من مدينة رشيد، مما يعكس نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا في المنطقة.

معلومات هامة عن زلزال اليونان اليوم:

قوة الزلزال: 5.9 درجة على مقياس ريختر.

موقع الزلزال: شمال شرق جزيرة كريت – اليونان.

التوقيت: حوالي الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

شعور المواطنين بالهزة في الإسكندرية وشمال القاهرة ومدن الساحل.

لا تقارير حتى الآن عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات في مصر.

زلزال اليونان اليوم يثير القلق هل من توابع قادمة؟

رغم أن الزلزال لم يتسبب في أي أضرار مادية أو بشرية بمصر حتى الآن، إلا أن زلزال اليونان اليوم أثار مخاوف لدى المواطنين، خصوصًا في ظل تكرار مثل هذه الظواهر خلال فترة قصيرة وينصح الخبراء بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية وعدم الانسياق وراء الشائعات، في ظل متابعة مستمرة للنشاط الزلزالي.

وتؤكد الجهات المختصة أن زلزال اليونان اليوم جزء من النشاط الطبيعي للمنطقة، ولا يمثل خطرًا مباشرًا على مصر، لكنه يستدعي يقظة علمية واحترازات مستقبلية إذا تكررت مثل هذه الزلازل بقوة أكبر أو في مناطق أقرب.