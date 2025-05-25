“فرحة كل بيت” ثبت تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد لأطفالك.. أجمل الأغاني والأناشيد

تعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الأطفال المميزة، حيث جمعت بين الترفيه والتعلم يناسب مختلف الأعمار، ومع تحديث الترددات بشكل دوري لمواكبة التطور التقني وضمان أفضل جودة بث، يرغب الكثير من الآباء والأمهات إلى ضبط القناة من أجل يشاهدوا أبناؤهم محتواها الجذاب، للتعرف على تردد قناة طيور الجنة 2025 قم بمتابعة السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة 2025

قناة طيور الجنة ليست مجرد وسيلة ترفيهية بل تساعد في تربية الأطفال وتنمية مهاراتهم، تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد الهادفة وأفضل أفلام الرسوم المتحركة التي تغرس القيم الإيجابية في عقل الصغار، كما تحرص القناة على تطوير محتواها وتحديث ترددها بين الحين والآخر لضمان تجربة مشاهدة عالية الجودة، للتعرف على أبرز تردداتها، تابع فيما يلي:

تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبرز البرامج على قناة طيور الجنة

تتيح طيور الجنة أبرز برامج بجودة عالية، للتعرف عليها، تابع فيما يلي:

فزورة مع الأمورة: برنامج تفاعلي يقدم مجموعة من الألغاز البسيطة التي تنمي التفكير لدى الأطفال.

ماما قالت: برنامج تربوي يعرض القيم والمبادئ من خلال شخصية الأم بأسلوب قصصي.

الأناشيد التعليمية: تشمل مواضيع متنوعة مثل النظافة، الصدق، أداء الصلاة، وغيرها من السلوكيات السليمة.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

يمكنك تنزيل القناة بكل سهولة بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات.

اختيار خيار التركيب اليدوي.

الضغط على إدخال التردد يدويا.

إدخال بيانات التردد مثل معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، الاستقطاب.

بدء البحث ثم حفظ القناة ضمن قائمة القنوات.

تعرفنا اليوم على تردد قناة طيور الجنة 2025 مع التعرف على كيفية تثبيتها على جهاز الاستقبال.