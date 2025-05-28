“فرحة عائلية بامتياز” تردد قناة ماجد 2025 الجديد.. استقبلها دلوقتي

تعتبر قناة ماجد من أبرز القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي ومتنوع، تهدف القناة إلى تنمية المهارات وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال من خلال برامج ممتعة تجمع بين التسلية والفائدة، ونظرا لتغير الترددات وتحديث تقنيات البث، يسعى الكثير من الآباء والأمهات إلى معرفة التردد الجديد لقناة ماجد لعام 2025، لذلك سوف نطلعكم اليوم على تردد قناة ماجد 2025 مع التعرف على خطوات تثبيتها.

تردد قناة ماجد 2025

توفر قناة ماجد للأطفال بث عالي الجودة من حيث الصوت والصورة، مما يجعل تجربة المشاهدة مثيرة للأطفال، ويمنحهم محتوى جذاب ومفيد، يمكن ضبط القناة عبر التردد التالي:

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

طريقة ضبط قناة ماجد على جهاز الاستقبال

لإضافة قناة ماجد إلى قائمة القنوات لديك، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى إعدادات جهاز الرسيفر.

اختيار البحث اليدوى.

تحديد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

إدخال التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ

بدء عملية البحث.

حفظ القناة بعد ظهورها

مميزات قناة ماجد للأطفال

تتميز قناة ماجد بعدة مميزات تجعلها من أفضل قنوات للأطفال والأمهات أبرزها:

تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم.

استخدام شخصيات كرتونية محبوبة مأخوذة من مجلات الأطفال.

اعتماد أساليب تفاعلية تشجع الطفل على التعلم والمشاركة.

بث عالي الجودة يعزز من متعة المشاهدة.

تعرفنا اليوم على تردد قناة ماجد 2025 مع التعرف على أبرز مميزاتها، وخطوات تثبتيها، قومي بتنزيلها من أجل أن يشاهد صغارك المحتوى التي تتيحه القناة بجودة عالية بدون تشويش.