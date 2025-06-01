“رجعنا بأحلى الأغاني” تردد قناة ميكي ماوس 2025 الجديد.. استمتعوا بأبطال ديزني

تبحث الكثير من الأمهات عن قناة تتيح محتوى آمن وممتع لأطفالها، وتعد قناة ميكي من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم أفضل أفلام الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية للأطفال، وقد استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية واسع في فترة قصيرة، خاصة فيما تقدمه من محتوى مميز يلبي اهتمامات الأطفال بمختلف أعمارهم، لذلك وفرنا لكم تردد قناة ميكي ماوس 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناة ميكي ماوس 2025

تعتبر قناة ميكي ماوس من أبرز القنوات التي تتيح محتوى مميز بجودة عالية مجانا، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11256.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ميكي على العرب سات:

ترددها على عرب سات كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11275.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

طريقة إضافة قناة ميكي على جهاز الاستقبال

لإضافة قناة ميكي على جهاز الرسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات بجهاز الاستقبال.

اختيار التثبيت اليدوي.

تحديد القمر الصناعي المناسب وإدخال التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على زر البحث وانتظار انتهاء العملية.

سيتم تثبيت القناة ضمن قائمة القنوات تلقائيا.

مميزات قناة ميكي للأطفال

تتمتع قناة ميكي بعدة مزايا تجعلها من القنوات المميزة، للتعرف على هذه المزايا، تابع فيما يلي:

البث المجاني دون الحاجة إلى اشتراك شهري.

تقديم محتوى تعليمي وترفيهي يناسب الأطفال.

عرض أغاني وأناشيد ممتعة وتعليمية.

الالتزام بالمعايير الأخلاقية في المحتوى وعدم بث مشاهد غير لائقة.

تعرفنا اليوم على تردد قناة ميكي ماوس 2025 مع التعرف على أهم مميزاتها.