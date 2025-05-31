“قيامة عثمان” وكل مسلسلاتك الحصرية.. استقبل الآن تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أكثر القنوات التي تتيح أفضل مسلسلات تاريخية بجودة عالية، لذلك تتصدر قناة الفجر الجزائرية محركات البحث بفضل عرضها الحصري للمسلسلات التاريخية الشهيرة وعلى رأسها مسلسل المؤسس عثمان، تحرص القناة على تقديم محتوى متنوع يناسب جميع الأذواق، بجودة عالية وإشارة قوية على مختلف الأقمار الصناعية، لذلك وفرنا لكم اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

ببحث العديد من الأشخاص عن التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية لمتابعة أحدث حلقات مسلسل المؤسس عثمان، الذي يحظى بمتابعة كبيرة في الوطن العربي، خاصة مع اقتراب عرض الحلقة 192 بعد تأجيلها سابقا بسبب بث نهائي كأس تركيا، وتوفر القناة مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التركية والهندية التي تحظى بشعبية واسعة على مدار العام، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي: نايب سات.

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

ترددها على عرب سات:

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل قناة الفجر على جهاز الريسيفر

لإضافة القناة إلى جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات.

اختيار خيار التثبيت اليدوي.

إدخال تردد القناة المناسب حسب القمر الصناعي، سواء نايل سات أو العرب سات.

ادخال المعلومات التي تتعلق بالقناة مثل التردد، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز.

الضغط على خيار البحث.

ستظهر القناة في قائمة القنوات.

أهم البرامج والمسلسلات على قناة الفجر الجزائرية

للتعرف على أبرز البرامج والمسلسلات التي تتيحها، تابع فيما يلي: