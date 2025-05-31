“ضحكة ولعب ومرح” تردد CN بالعربية الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات.. لأطفالك أجمل الكرتون

تعتبر قناة CN بالعربية من أبرز القنوات التي تجمع بين الجودة والمتعة، فهي تتيح محتوى مميز يناسب مختلف الفئات العمرية، فهي تقدم أفضل أفلام الرسوم المتحركة بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع أثناء البث، لذلك يكثر البحث عن ترددها من قبل العديد من الأمهات، لذلك وفرنا لكم اليوم تردد CN بالعربية 2025 خلال السطور التالية.

تردد CN بالعربية 2025

تعد قناة CN بالعربية واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في بث أفلام الرسوم المتحركة والبرامج الترفيهية الموجهة للأطفال والعائلات في الوطن العربي، فهي تقدم محتوى متنوع وعالي الجودة عبر القمرين نايل سات وعرب سات، مما يجعلها من الخيارات الأفضل، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد قناة CN بالعربية على نايل سات:

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة سي إن على عرب سات:

التردد: 11277.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

طريقة إضافة تردد قناة CN بالعربية على جهاز الاستقبال

لضبط القناة على التلفاز، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات الرئيسية.

اختيار خيار التثبيت اليدوي أو التركيب.

إدخال بيانات التردد مثل معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، الاستقطاب.

الضغط على زر البحث.

بعد ظهور القناة، يجب حفظها لتتمكن من مشاهدتها.

محتوى قناة CN بالعربية

تقدم القناة مجموعة واسعة من أشهر برامج الرسوم المتحركة، ومنها:

مغامرات بن تن.

سلاحف النينجا.

عالم غامبول المدهش.

فتيات القوة.

برامج كرتونية كلاسيكية مثل داروين.

مميزات قناة CN بالعربية

تمتاز القناة بالعديد من المميزات التي تجعلها من القنوات المفضلة لدى الأطفال والأسر، ومن أبرزها: