“مغامرات الكون بين يديك” ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 الأخير

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتوى وثائقي، بفضل برامجها المتنوعة والغنية بالمعلومات العلمية والثقافية، أصبحت القناة خيارا مفضلا لدى المشاهدين من مختلف الأعمار، فهي تعمل على استكشاف الحياة البرية والظواهر الطبيعية وحتى المغامرات المثيرة، لذلك سوف نطلعكم اليوم على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الثقافية التي تقدم محتوى علمي واستكشافي، حيث تنقل المشاهدين إلى أعماق الطبيعة وعالم الحيوان وظواهر الكون، بأسلوب جذاب يجمع بين المتعة والفائدة، لذلك استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال

للتعرف على كيفية تثبيتها على جهاز الاستقبال، تابع فيما يلي:

ادخل إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم. بعد ذلك.

توجه إلى اختيار تركيب القنوات.

حدد القمر الصناعي المناسب مثل نايل سات وعرب سات.

أدخل التردد والبيانات الأخرى بدقة.

اضغط على زر البحث لبدء عملية البحث.

ستجد القناة ضمن قائمة القنوات الجديدة.

أبرز البرامج التي تعرض على ناشيونال جيوغرافيك

تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الوثائقية، ومنها: