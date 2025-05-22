الصدمات متوالية لعثمان في الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان وأحداث قوية في هذا الموعد على قناة الفجر

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان واحدة من أهم الأعمال الدرامية التاريخية التي يتابعها جميع المواطنين في العالم العربي والإسلامي خلال السنوات الأخيرة الماضية، وذلك لأنه يعتبر امتداد ملحمي للجزء الأول من مسلسل قيامة أرطغرل، الذي تمكن من تحقيق نجاح كبير ومتواصل، ويواصل هذا المسلسل تجسيد تاريخ تأسيس الدولة العثمانية، وذلك بسرد أحداث بطولية جمعت بين الحرب والسياسة التي خاضتها الدولة ضمن قالب درامي متميز وإنتاج ضخم.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

يسرد مسلسل المؤسس عثمان قصة البطولة العثمانية السيد عثمان بن أرطغرل، كما يقدم سيرته من خلال مغامراته في توحيد القبائل التركية والعمل على الدفاع عن الأرض والعقيدة، حيث واجه الأعداء سواء في الداخل أو الخارج، وجدير بالذكر أن المسلسل يبدأ من مرحلة جديدة بعد وفاة السيد أرطغرل، ومن ثم يتولى عثمان قيادة قبيلة الكايي، ويبدأ في وضع خطط يتمكن من خلالها من تأسيس الدولة العثمانية.

أهم ما يميز المسلسل أنه لا يسلط الضوء على الجوانب العسكرية في هذه المرحلة فقط، بل يبرز الكثير من القيم الأخلاقية التي كان يتعامل بها المجتمع العثماني في هذه الآونة، وكانت الأساس الراسخ لنجاح المؤسس عثمان في خطواته.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يعرض مسلسل المؤسس عثمان بشكل أسبوعي بناء على جدول تم وضعه حتى يتمكن المشاهد من متابعة الأحداث في مواعيد دقيقة ولا يفوته منها أحد، حيث جاءت المواعيد على النحو التالي: