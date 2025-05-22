الضحك والسعادة مش هينتهي.. ثبت الآن تردد قناة وناسة 2025 Wanasah TV على الأقمار الصناعية بجودة hd

أكدت إدارة قناة وناسة على توفر تحديث جديد للتردد حتى تتمكن من تقديم محتوى جذاب بجودة عالية، وجدير بالذكر أن القناة تعتبر من أفضل المصادر التي تمنح الأطفال السعادة والبهجة وتدخل السرور عليهم، كما أنها تصنع لهم الابتسامة، وذلك من خلال العروض المتنوعة التي تشمل الأغاني والرقص والموسيقى والإيقاعات والفعاليات المتعددة، لتساعد الأطفال في الاستمتاع بكل ما يدور حولهم، وتعلم الحروف والأرقام، وغير ذلك من البرامج المتنوعة التي توفرها القناة وتجعل الطفل يستمتع أثناء مشاهدته للتلفاز.

تردد قناة وناسة 2025

نجحت قناة وناسة في تقديم محتوى متميز يساعد الأطفال على المتعة والتعلم، علاوة على أنها من القنوات المميزة التي تساهم في تعليم الأطفال القيم والمبادئ الأخلاقية، ويمكن تنزيل القناة بإضافة البيانات التالية:

التردد: 11430.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD

تردد قناة وناسة 2025 عرب سات

تتميز قناة وناسة بأنها لا تعرض سوى البرامج الترفيهية والتعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم الكثير من المبادئ والقيم الأخلاقية التي يفضلها المجتمع العربي، لذلك أصبحت من القنوات التي لا يخلو منها أي منزل، ولهذا يمكن تنزيل القناة بإضافة البيانات التالية:

التردد: 11270.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

جودة البث: HD.

مميزات قناة وناسة كيدز

تمتلك قناة وناسة مجموعة من الخصائص الممتازة التي تجعلها من القنوات المفضلة للكثير من الأسر العربية، وذلك بفضل المميزات التي تمتلكها والتي جاءت على النحو التالي: