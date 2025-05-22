لحظات هتفرق في تسجيلك.. اعرف شروط التقديم في سكنات عدل 3 واحجز بأسهل وأبسط الطرق

يترقب الكثير من المواطنين في الشارع الجزائري فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من مشروع سكنات عدل 3، والذي تهدف من خلاله الحكومة الجزائرية إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مدعمة لجميع الأسر الجزائرية من محدودي الدخل، وجاء ذلك وسط اهتمام كبير من قبل المواطنين للتعرف على الشروط المطلوبة وطريقة التقديم، وأيضا الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج التسجيل بشكل سهل وبسيط، وهذا ما نسلط عليه الضوء خلال هذا التقرير فتابعوا معنا حتى نهايته.

شروط التقديم في سكنات عدل 3

حتى يتمكن المتقدمون من التسجيل في المرحلة الثانية من المشروع الوطني سكنات عدل 3، ينبغي التحقق من توافر مجموعة من الشروط نوضحها في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم بالصفة الدائمة في إحدى ولايات الجزائر.

يتراوح عمر المتقدم بين 19 حتى 70 عاما.

ألا يقل دخل المتقدم الشهري عن 24 ألف دينار.

الالتزام الكامل بسداد القسط الشهري للوحدة في المواعيد التي تم تحديدها، وذلك لضمان الاستمرارية.

مواعيد التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية

أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل في بيان رسمي لها أن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية في مشروع سكنات عدل لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة، وقد أكدت أنه سيتم الإعلان عن موعد التسجيل فور الانتهاء من توزيع الوحدات التي تم قبول طلباتها في المرحلة الأولى على جميع المستفيدين، وذلك حتى تضمن الوكالة تنظيم عملية التسجيل بصورة دقيقة وفعالة.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

يمكن الاستعلام عن قوائم المقبولين في المرحلة الأولى من خلال اتباع الخطوات نوضحها في النقاط التالية: