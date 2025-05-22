“صراعات محتدمة وأحداث غير متوقعة” تابع الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس في هذا الموعـد على قناة الفجر الجزائرية

الكثير من المشاهدين ينتظرون الحلقة القادمة من المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 192 والتي من المتوقع أن تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت القادمة للجمهور، حيث روج الإعلان الأول للحلقة العديد من الأحداث المثيرة التي يمر بها عثمان مع المغول، وإليكم أهم المعلومات عن موعد عرض الحلقة الجديدة في السطور التالية لهذا التقرير.

المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 192

من المتوقع أن تحمل الحلقة الجديدة 192 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الكثير من الإثارة، حيث يظهر في الإعلانات الخاصة بالحلقة أن المؤسس عثمان رغم ذكائه وقوته وشجاعته سوف يخوض الكثير من المخاطر وربما جاء قرار عثمان بعد ضغوطات سياسية أو عسكرية يواجها، وهو الأمر الذي سوف يكتشف في الحلقات القادمة، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة القادمة من المسلسل في المواعيد التالية:

من المقرر أن يتم عرض الحلقة القادمة من مسلسل المؤسس عثمان 189 في نفس موعدها كل أسبوع.

حيث تقوم قناة ATV التركية بعرض الحلقة في الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، وذلك في يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وتقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض الحلقة في اليوم التالي مدبلجة باللغة العربية.

حيث تعرض الحلقة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر في يوم الخميس من كل أسبوع.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

هناك عدد غير قليل من القنوات الفضائية التي تقوم بعرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس ومن أهم هذه القنوات قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية، وتتمثل المعلومات الخاصة بهم في التالي:

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات

القناة هي: ATV التركية

القناة هي: ATV التركية القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 10796.

استقطاب اتجاه القناة: أفقي.

أما عن معدل ترميز القناة هو: 27500.

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

أما عن جودة البث فهي: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات