“سر خطير لأول مرة” طريقة عبقرية لتفعيل واتساب برقم التليفون الأرضي وتشغيله في دقائق!

يعتبر واتساب من أشهر تطبيقات المراسلة عالميًا، ويستخدم غالبًا مع رقم الهاتف المحمول للتسجيل. لكن ما لا يعرفه كثيرون هو وجود طريقة بديلة لتفعيل التطبيق باستخدام رقم الهاتف الأرضي، مما يفتح آفاقًا جديدة خاصة لأصحاب الأعمال. هذه الميزة متاحة من خلال تطبيق “واتساب للأعمال” WhatsApp Business، الذي تم تطويره خصيصًا لخدمة المشاريع الصغيرة، حيث يسمح بربط الحساب برقم أرضي بدلًا من رقم جوال، وبذلك يمكن للمستخدمين التواصل بسهولة مع العملاء عبر الرقم الثابت دون الحاجة لخط موبايل، مما يضيف مرونة واحترافية في إدارة التواصل التجاري.

طريقة عبقرية لتفعيل واتساب برقم التليفون الأرضي

إليك طريقة عبقرية لتفعيل واتساب برقم التليفون الأرضي من خلال الآتي:

قم بتحميل تطبيق WhatsApp Business من المتجر الخاص بجهازك.

و بعد فتح التطبيق وافق على شروط الاستخدام للاستمرار.

اضغط على زر متابعة للانتقال إلى الخطوة التالية.

أدخل كود الدولة ورقم الهاتف الأرضي بعد حذف الصفر من بدايته.

سيحاول التطبيق التحقق من الرقم عن طريق إرسال رسالة نصية.

بما أن الرقم أرضي فلن تصلك الرسالة وستفشل عملية التحقق.

وبمجرد الفشل سيظهر خيار الاتصال بي اضغط عليه.

ستتلقى مكالمة صوتية على الرقم الأرضي تحتوي على رمز مكون من ستة أرقام.

استمع جيدًا للمكالمة وسجل الرمز بدقة.

أدخل رمز التحقق في المكان المخصص داخل التطبيق.

وبعد إدخال الرمز سيتم تفعيل الحساب بنجاح.

يمكنك الآن استخدام التطبيق برقم الخط الأرضي دون الحاجة إلى شريحة هاتف محمول.

فوائد تفعيل واتساب برقم الهاتف الأرضي