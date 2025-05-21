الغنوة اللي فرحت اولادك.. تردد قناة كراميش الجديد 2025 استقبلها دلوقتي باشارة قوية على جميع الاقمار الصناعية

قناة كراميش من القنوات المميزة للغاية التي حازت على شهرة كبيرة وواسعة في جميع أنحاء الوطن العربي منذ عدة سنوات وذلك لما تقدم هذه القناة على مدار الـ 24 ساعة والذي يجعل الأطفال مسرورين طوال ذلك الوقت وسوف نوضح لكم من خلال السطور التالية اجدد تردد لقناة لكي تستطيعوا الاستمتاع بها لذلك تابعونا الآن.

استقبال تردد قناة كراميش الجديد 2025

الان يمكن الاستمتاع بقناة كراميش بجوده عاليه ووضوح في الصوت والصورة على مدار اليوم والجدير بالذكر ان هذه القناة تجمع بين الترفيه والمتعة وذلك يجعل الاطفال يستفيدون منها بشكل كبير للغاية تستطيعوا استقبالها عبر البيانات التالية:

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

التردد على النايل سات 11470

معامل الترميز 27500

معدل الاستقطاب أفقي

استقبل الان تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11919

الاستقطاب عمودي

معامل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ ثلاثة على أربعة

خطوات استقبال قناة كراميش على جهاز التلفاز

تقدم قناة كراميش العديد من الشخصيات التي يحبها الاطفال والتي من ضمنها شخصية سوسو وقد قامت بالعديد من الاغاني المميزة التي تعلم الأطفال الكثير من العادات والتقاليد المهمة ويمكنكم استقبال القناة بدون تقطيع او تشويش بعد معرفة بيانات التردد من خلال اتباع الخطوات التالية: