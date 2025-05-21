الغنوة اللي فرحت اولادك.. تردد قناة كراميش الجديد 2025 استقبلها دلوقتي باشارة قوية على جميع الاقمار الصناعية

قناة كراميش من القنوات المميزة للغاية التي حازت على شهرة كبيرة وواسعة في جميع أنحاء الوطن العربي منذ عدة سنوات وذلك لما تقدم هذه القناة على مدار الـ 24 ساعة والذي يجعل الأطفال مسرورين طوال ذلك الوقت وسوف نوضح لكم من خلال السطور التالية اجدد تردد لقناة لكي تستطيعوا الاستمتاع بها لذلك تابعونا الآن.
استقبال تردد قناة كراميش الجديد 2025
الان يمكن الاستمتاع بقناة كراميش بجوده عاليه ووضوح في الصوت والصورة على مدار اليوم والجدير بالذكر ان هذه القناة تجمع بين الترفيه والمتعة وذلك يجعل الاطفال يستفيدون منها بشكل كبير للغاية تستطيعوا استقبالها عبر البيانات التالية:
تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات
- التردد على النايل سات 11470
- معامل الترميز 27500
- معدل الاستقطاب أفقي
استقبل الان تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات
- القمر الصناعي عرب سات
- التردد 11919
- الاستقطاب عمودي
- معامل الترميز 27500
- معدل تصحيح الخطأ ثلاثة على أربعة
خطوات استقبال قناة كراميش على جهاز التلفاز
تقدم قناة كراميش العديد من الشخصيات التي يحبها الاطفال والتي من ضمنها شخصية سوسو وقد قامت بالعديد من الاغاني المميزة التي تعلم الأطفال الكثير من العادات والتقاليد المهمة ويمكنكم استقبال القناة بدون تقطيع او تشويش بعد معرفة بيانات التردد من خلال اتباع الخطوات التالية:
- كل ما عليكم فعله أولا هو الذهاب الى قائمة الاعدادات من جهاز التحكم عن بعد.
- ثم بعد ذلك اختيار التثبيت اليدوي او التركيب او استقبال قناة جديدة وذلك على حسب ما يظهر في جهازك.
- بعدها اختيار القمر الصناعي المناسب ثم إدخال جميع بيانات التردد الموضحة مسبقا خلال السطور الماضية.
- بعدها الضغط على زر البحث وعند ظهور القناة يجب الضغط على زر الحفظ.