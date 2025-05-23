“تويوتا تعود للساحة بقوة من جديد” تويوتا كرسيدا 2026 تنطلق بتصميم فاخر وتقنيات متطورة لتكتب فصلًا جديدًا في تاريخ سيارات السيدان الكلاسيكية

أعلنت تويوتا عن خطتها لإعادة إطلاق سيارتها الأسطورية كرسيدا بإصدار جديد كليًا لعام 2026، وتعود كرسيدا التي كانت رمزًا للفخامة والاعتمادية خلال الثمانينات والتسعينات بإطلالة عصرية تجمع بين أصالة الماضي وابتكارات الحاضر حيث إن الإصدار الجديد تويوتا كرسيدا 2026 يأتي بتصميم مطور ومواصفات تقنية متقدمة لتلبية تطلعات الجيل الحديث مع الحفاظ على الروح الكلاسيكية التي أحبها الكثيرون خاصة في الأسواق العربية ومن خلال هذه العودة تسعى تويوتا لإحياء مجد كرسيدا وإثبات قدرتها على المزج بين التراث والتطور لتقدم سيارة تنافس بقوة في فئة السيدان الفاخرة.

سيارة تويوتا كرسيدا 2026

جهزت تويوتا سيارتها كرسيدا 2026 بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر يعمل بتقنية الحقن المباشر، ويولد قوة تقارب 200 حصان، ما يمنح السيارة أداءً مثاليًا يناسب القيادة اليومية والرحلات الطويلة. ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يوفر تجربة قيادة سلسة واستجابة مرنة على مختلف الطرق. ولمحبي الكفاءة، كشفت تويوتا أيضًا عن إصدار هجين يجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، بهدف تعزيز الأداء العام مع تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، بما يتماشى مع المعايير البيئية الحديثة، مما يجعل كرسيدا الجديدة خيارًا ذكيًا يجمع بين القوة والاستدامة.

سعر سيارة تويوتا كرسيدا 2026 المتوقع

وفقًا للتسريبات المتعلقة بطراز تويوتا كرسيدا 2026، يتوقع أن يتراوح سعر السيارة في السوق السعودي ما بين 95,000 و120,000 ريال، وذلك تبعًا للفئة والمواصفات المرافقة لكل إصدار، ستطرح كرسيدا بثلاث فئات رئيسية تشمل الفئة الأساسية، والفئة المتوسطة نص فل، بالإضافة إلى الفئة الأعلى فل كامل التي تحتوي على جميع تجهيزات الراحة والأمان، وأما في أسواق الخليج مثل الإمارات والكويت وقطر، فيتوقع أن تتراوح الأسعار ما بين 93,000 و125,000 درهم أو ريال أو دينار حسب رسوم التسجيل والضرائب المحلية، ومن المتوقع بدء الحجوزات الرسمية خلال الربع الأخير من عام 2025 تمهيدًا لطرحها في مطلع 2026.