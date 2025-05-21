طريقة عمل شاور جل ببواقي الصابون بكل سهولة ولا داعي لشرائه من المحلات

تتعدد طرق تحضير الشاور جل السائل في المنزل وبطريقة طبيعية واقتصادية من الممكن أن تقومي بعمل أفضل منظف ومعطر للجسم ويمكن استعماله بكل سهولة وتحضيره بمكونات بسيطة والمكون الرئيسي والأساسي في تلك الوصفة لعمل شاور الاستحمام هو الصابون المتبقي، حيث يمكن لربة المنزل استغلال كل بقايا الصابون ومن ثم يتم استعمالها مع مكونات أخرى ووفق طريقة معينة يحب أن تتبع خطواتها من أجل حضير أفضل شاور جل مع اتباع طريقة تحضير سهلة لتجهيز الشاور بدلًا من شرائه بأغلى الأسعار.

طريقة عمل شاور جل ببواقي الصابون

تعتمد طريقة عمل شاور جل بتلك الطريقة على مكونات كلها في البيت حيث أن ربة المنزل تستطيع عمل كمية وفيرة منه إذا ما احتفظت ببقايا الصابون المفضل لتقوم بعمل كمية كبيرة الشاور جل، وإليك المكونات التي يجب أن تستعمل من أجل عمل الشاور.

المكونات

2 كوب من الصابون المستعمل. 2 ملعقة زيت لافندر. 1 كوب من الشاور جل المفضل. 400 مل من الماء. 1 ملعقة صغيرة من زيت الياسمين. 2 ملعقة من النشا.

خطوات التحضير

من الممكن أن تحضري أفضل شاور جل منزلي بمكونات بسيطة يسهل على ربة المنزل أن تحصل عليها وتتوفر لديها بسهولة في البيت والمكونات السابقة من الممكن أن تستعمل كما يلي:

أولا يمكنك أن تقومي ببشر كمية الصابون بشر ناعم في بولة ملائمة. بعد ذلك من الممكن أن تقومي بإضافة كل المكونات ومن ثم تضاف كمية الماء ويتم رفع المكونات على حمام مائي ساخن. بعد التقليب مستمر يمكن أن تحصلي على خليط ناعم القوام وهذا الخليط من الصابون السائل يمكنك أن تعيدي تحريكه أكثر من مرة وذلك حتى يتكون الشاور جل المنزلي ويمكنك تعبئته في عبوة شاور فارغة واستعماله.

شاور جل بخلاصة جوز الهند

المكونات

ربع كوب زيت جوز هند. ربع كوب من زيت زيتون. 1 كوب من الشاور المفضل. قطعة من الصابون ويتم بشرها. 1 كوب من الماء.

طريقة الاستخدام